Dès ce 12 novembre, la plateforme Star de Disney + frappe fort en sortant Dopesick, une série inspirée du livre-enquête de Beth Macy Dopesick : Dealers, Doctors, and the Drug Compagny that Addicted America. Les huit épisodes, très sombres, de cette dernière reviennent sur une crise qui a causé la mort de nombreux Américains : celle des opiacés. Et cela en relatant l’histoire vraie de la commercialisation de l’OxyContin aux États-Unis, un médicament créé par le laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma en 1996. Volontairement concentré en opioïdes - substance plus forte que la morphine réservée aux malades du cancer en phase terminale, celui-ci est vendu comme un antidouleur classique par Purdue Pharma. Son addiction se fait toutefois vite ressentir et a entraîné, rien qu’en 2020, la mort par overdose de 93.000 Américains. Un drame.