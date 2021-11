À quelques jours de la sortie de son deuxième album, Angèle se retrouve au centre d’un documentaire intime signé Netflix qui revient sur son parcours et sur l’arrivée de son succès fulgurant. Un film que les abonnés de la plateforme pourront découvrir à partir du 26 novembre et que La Dernière Heure a pu visionner en avant-première.

Pendant 1 heure et 24 minutes, la chanteuse nous invite à découvrir sa vie via des photos et vidéos personnelles mais également et surtout via les mots de journaux intimes qu’elle tient depuis son plus jeune âge. Un fil rouge qui met en lumière plusieurs de ses angoisses, de ses questionnements et de ses fragilités mais également ses fiertés secrètes, ses envies de réussite. "J’ai développé cette fille-là, une version améliorée de moi-même, un mélange de tous mes fantasmes : la petite sirène, une princesse, Hélène Ségara, Priscilla (Betti, NdlR) et Ariana Grande. Tout ce à quoi je rêvais de ressembler secrètement", dit-elle dans le documentaire, avant d’ajouter : "Seulement voilà, la vraie Angèle, je l’ai perdue. Je ne sais plus qui je suis."

Si aujourd’hui, l’interprète de " Balance ton quoi" affirme ne pas vouloir "échanger sa vie de maintenant contre celle d’avant", elle avoue toutefois avoir parfois eu du mal à gérer sa notoriété. "Je me souviens que le jour de la sortie de La loi de Murphy, j’étais parano. Je regardais autour de moi, j’avais l’impression que tout le monde me regardait alors que tout le monde s’en foutait complètement. Je n’ai fait que pleurer après. […] J’avais peur. Je me disais : ‘ Dans quoi je m’embarque ’ ."

(...)