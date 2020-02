Ce mois-ci, Netflix mise sur le retour d’ Elite et sur Vampires, une nouvelle série française.

Frissons et stupeur sont au programme de ce mois de mars sur Netflix. Dès le 13 mars prochain, la plateforme de streaming surfera à nouveau sur la vague des séries espagnoles à succès avec la suite des aventures d’Elite , sorte de mélange entre Gossip Girl et How to get away with murder. Après une deuxième saison décevante en termes de rebondissements, le lycée de Las Encinas rouvre ses portes. Polo (Álvaro Rico) fait son grand retour après avoir tenté de se faire oublier. Comment Carla (Ester Expósito), Guzmán (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola) et Samuel (Itzan Escamilla) vont-ils réagir à la nouvelle alors qu’ils savent secrètement que l’étudiant est le meurtrier de leur camarade de classe, Marina (María Pedraza) ? Le teaser de cette troisième saison promet quelques péripéties alléchantes mais est toutefois marqué par l’absence de Jaime Lorente et Miguel Herrán, alias Nano et Christian, probablement trop occupés à tourner la suite de La Casa de Papel. Rien n’exclut un retour des deux acteurs lors des quatrième et cinquième saisons déjà signées par Netflix.

Après Dracula ou encore V Wars, la plateforme continue de remplir son catalogue de série mettant en évidence des suceurs de sang. Vampires , production originale française, débarque dès le 20 mars avec à l’affiche Oulaya Amamra. La jeune comédienne de 23 ans, César du meilleur espoir féminin pour Divines, y incarne Doïna, une adolescente parisienne mi-humaine, mi-vampire, qui doit apprendre à vivre avec une double nature qui va rapidement devenir un danger pour ses proches.

Enfin, à la fin du mois, les affaires reprennent pour la famille Byrde dans Ozark . Jason Bateman y endosse, à nouveau, le costume de Marty Bryde, un conseiller en gestion financière chargé de blanchir de l’argent pour un cartel de drogue mexicain. Celui-ci est poursuivi par un baron de la drogue qui cherche à récupérer une importante somme d’argent qui aurait disparu…