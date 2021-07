En effet, après Francis Perrin, Catherine Jacob, Patrick Guérineau de Camping Paradis, Honorine Magnier de Plus belle la vie, Charlotte Gaccio vue dans Sam ou encore Xavier Deluc de Section de recherches et les tiktokeurs Adrien Gabeulet (Adher) ou Rayane Huber (Rayane HBR), c’est au tour d’Emmanuel Moire de rejoindre le casting fou de Demain nous appartient. Le gagnant de Danse avec les stars en 2012 et acteur principal de la comédie musicale Le Roi Soleil se lance dans la comédie d’après Télé-Loisirs. Confirmation bientôt sur TF1 mais aussi sur La Une (RTBF) !