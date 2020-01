C’est officiel : Les Feux de l’amour sont reconduits jusqu’en 2024.

"Soyez prêts pour encore plus de surprises, de romances et de moments réconfortants ! " , annonce le compte Instagram du feuilleton américain qui, à ce jour, a déjà 11 860 épisodes à son actif. Cela signifie que les aventures de Victor Newman et ses proches fêteront prochainement leurs 50 ans d’existence sur le petit écran.