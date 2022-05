La guerre des étoiles n’aura jamais aussi bien porté son titre. Depuis quelques jours, Disney et Lucasfilm lancent la grande offensive pour séduire toujours plus de fans. Alors que dans la foulée d’Obi-Wan Kenobi (un épisode tous les vendredis jusqu’au 24 juin) sont déjà prévus la troisième saison de The Mandalorian et les débuts d’Ahsoka, Andor ou Skeleton Crew, le menu pourtant déjà copieux s’est encore alourdi avec l’annonce d’une nouvelle saga, Young Jedi Adventures.

Comme l’intitulé le laisse clairement entendre, les enfants sont au cœur de cette nouvelle épopée animée. Recrutés très jeunes pour devenir de futurs chevaliers Jedi, ils vont devoir apprendre la compassion, la patience, le travail d’équipe, l’amitié et le contrôle de soi pour évoluer vers leur objectif. Histoire d’accrocher aussi les parents, Young Jedi Adventures se déroulera, pour la première fois, durant la période de la Haute République, soit 200 ans avant le début de l’Épisode I : la menace fantôme.

Un film fin 2023

Et pour ceux qui n’auraient pas encore suffisamment la tête dans les étoiles, Jon Favreau a profité des célébrations Star Wars pour avouer qu’il était déjà en train d’écrire la quatrième saison de The Mandalorian, alors que la troisième ne sera visible sur Disney + qu’à partir de février 2023. Kathleen Kennedy en a profité pour rassurer les cinéphiles : un prochain long métrage, réalisé par Taika Waititi, débarquera bel et bien sur les grands écrans “fin 2023”.

Il ne faudra pas oublier de publier une encyclopédie, pour que chacune parvienne à s’y retrouver.