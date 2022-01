Attention, comme il s'agit d'une deuxième saison, la production insiste pour que les figurants n'aient pas déjà été présents dans la première saison!

Vous êtes un homme, entre 25 et 65 ans, plutôt costaud, musclé ou sportif (mais ce n'est pas obligatoire) et vous rêver de faire vos premiers pas en tant qu'acteur? Alors ceci pourrait bien vous intéresser!Netflix est actuellement à la recherche de figurants pour la série "Braqueurs", avec Sami Bouajila. Cette production posera ses caméras à Bruxelles, le vendredi 28 janvier et les candidats doivent être disponible pour une tournage qui s'étirera du milieu de l'après-midi à 4 heures du matin. Il y a 50 euros à la clef pour les amateurs.