Votre rôle, si vous êtes choisis? Vous faire passer pour des passants, des promeneurs et employés de tous âges (entre 18 et 80 ans) et toutes origines. En effet, les prises de vue -intérieures et extérieures- de la saison 3 de Lupin se dérouleront dans le 10e arrondissement de Paris. Si vous êtes de passage dans la ville Lumière, le tournage aura lieu soit ce mardi 14 décembre entre 11 heures et minuit, soit ce mercredi 15 décembre entre 13 heures et minuit. "Pour ce casting figurants pour la série Lupin sur Netflix, nous ne contacterons que les personnes retenues", est-il précisé. "Ne postulez pas si vous n’êtes pas autonome pour rentrer chez vous et si vous avez déjà tourné sur la série cette année."

Toutes les infos et procédures d'inscriptions sont à lire et suivre via ce lien.

Et voici à quoi s'attendre dans cette nouvelle saison, selon Arsène Lupin -alias Omar Sy- en personne. "L’histoire avec Pellegrini n’est pas totalement terminée. Il a fait le plus gros, mais il n’a pas fini le travail. Quand l’épisode 10 se conclut, il reste encore des questions en suspens."