Grande première pour Disney+ ! Ce mercredi, la plateforme de streaming a lancé sa première série française, Week-end Family, un mélange de comédie américaine et d’humour à la française. À l’affiche de la fiction, Éric Judor, connu pour son duo avec Ramzy Bedia. Le comédien interprète Fred, un homme qui a eu trois filles avec trois femmes différentes et qui a donc toutes les bonnes raisons de ne plus tomber amoureux. La série démarre au moment où il tombe sous le charme d’Emmanuelle, charmante Québécoise avec laquelle il va se prêter à l’exercice de la famille recomposée, chaque week-end.

Cette série marque aussi les retrouvailles entre Éric Judor et le réalisateur Pierre-François Martin-Laval, alias Pef, vingt ans après La Tour Montparnasse infernale, et souligne l’ambition de Disney de créer une "série de qualité qui aborde avec un ton contemporain et authentique des sujets de société actuels".