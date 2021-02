Le 31 mars, Ewan McGregor franchira un cap, celui de la cinquantaine. Qu'il attend avec une impatience non feinte. Pas tant pour le gâteau d'anniversaire qui devrait l'accompagner que parce qu'il marque un rapprochement certain vers ce qu'il attend le plus pour le moment: enfiler à nouveau sa tenue de chevalier Jedi, pour le tournage de la série consacrée à Obi-Wan Kenobi.a-t-il déclaré dans une interview à Eddie Izzard.

En attendant, celui lui cause quelques soucis. "Les prises de vues vont débuter à la fin du printemps à Los Angeles. C'est amusant parce que chaque semaine, il y a de nouveaux articles et mon père m'envoie alors des liens en disant: 'Je pensais que tu tournais à Los Angeles...' Chaque fois, un tabloïd prétend que nous allons tourner dans une ville bizarre, quelque part, mais ce n'est pas le cas, nous restons à L.A."

Il a aussi confirmé que Jon Favreau ne serait pas en charge du projet, mais bien une des réalisatrices de The Mandalorian, Deborah Chow. "Elle va filmer à peu près de la même manière que la série The Mandalorian, avec la même technologie." Hayden Christensen sera aussi de l'aventure sous la tenue de Dark Vador, tandis que Liam Neeson aimerait réincarner Qui-Gon Jinn mais n'a pas été confirmé pour l'instant.