Dans la lutte impitoyable pour séduire les abonnés dont le portefeuille n’est pas extensible à l’infini, chaque plateforme de streaming fourbit ses armes de séduction massive en espérant qu’elles se révéleront plus efficaces que celles de la concurrence.

Dans le cas de la nouvelle (lancement le 4 mars aux USA) et très ambitieuse Paramount+, elles ont pour nom le sport (plus de mille programmes en différé ou en direct) et, surtout, les classiques du 7e art. La tendance avait déjà été indiquée lors de l’annonce de sa création, avec un préquel du film avec Olivia Newton-John et John Travolta, Grease : Rise of the Pink Ladies , et une série basée sur le making of du Parrain de Francis Ford Coppola, The Offer.

Il s’agit manifestement d’une ligne directrice, puisque la plateforme annonce désormais cinq séries originales basées sur des longs métrages cultes.

Flashdance. En 1983, Adrian Lyne décrivait la galère d’une soudeuse dans une aciérie qui rêvait de devenir danseuse et arrondissait ses fins de mois en effectuant des chorégraphies assez chaudes dans un cabaret le soir...