Chaque année, le petit - mais de moins en moins ! - monde de la télévision se donne rendez-vous à Los Angeles pour sa grande séance d’autocongratulations à l’occasion des Emmy Awards. Sans grande surprise, la soirée organisée au Microsoft Theater a une nouvelle fois consacré Game of Thrones et ce malgré une huitième et dernière saison très décriée par les fans.

En lice dans 14 catégories, elle s’est vu attribuer le prix de la Meilleure série dramatique et un nouveau record grâce à Peter Dinklage. Récompensé comme Meilleur second rôle, celui qui incarne Tyrion Lannister est désormais le seul à avoir été sacré quatre fois dans cette catégorie puisqu’il l’avait déjà été en 2011, en 2015 et en 2018. De quoi contribuer au bonheur de HBO, maître d’œuvre de Game of Thrones.

La chaîne câblée est d’ailleurs le grand vainqueur de la soirée avec 34 prix dans sa besace, contre 27 pour Netflix et 15 pour Amazon Prime. L’étonnante Chernobyl a notamment contribué à ce succès en étant reconnue Meilleure mini-série, Meilleure réalisation et Meilleur scénario.

Cependant, la surprise de cette 71e cérémonie est venue de Fleabag, une série britannique à l’humour très noir proposée par Amazon Prime. Tel un raz-de-marée, elle a été désignée Meilleure série comique, Meilleure réalisation et Meilleur scénario, tandis que sa créatrice et comédienne principale, Phoebe Waller-Bridge, a été désignée Meilleure actrice. Un sacre qui n’aura cependant pas de suite puisque cette dernière a annoncé qu’il n’y aura pas de troisième saison.