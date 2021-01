Tombée dans le domaine public en 2012, l’œuvre de Maurice Leblanc peut désormais être rééditée et publiée sans contrepartie pour les ayants droit. La maison Hachette Livre, éditeur historique de Maurice Leblanc, n’a donc pas hésité à prendre contact avec Netflix quand elle prit connaissance de la série en préparation. Mais plutôt que de proposer “bêtement” une nouvelle édition, on a planché sur un projet plus original : un livre broché, avec couverture en similicuir, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui qu’Assane, le personnage joué par Omar Sy, lit dans la série, (avant de l’offrir à son fils et ainsi, faire perdurer la joie de la lecture d’un auteur trop mal considéré).

Le livre en question, c’est Gentleman cambrioleur, publié en 1907, et qui est en fait un recueil de neuf nouvelles dont Le Collier de la reine, qui a inspiré la série. Sertie d’un bandeau où l’on retrouve la bobine d’Omar Sy, cette nouvelle édition est également enrichie d’un cahier photo de huit pages, dans lesquelles on voit Assane dévorer l’auteur rouennais.

“Avec les audiences de la série, nous avons déjà dû relancer une réimpression qui atteint aujourd’hui 10 000 exemplaires”, a expliqué Cécile Térouanne, directrice d’Hachette Romans et du Livre de Poche Jeunesse. “Les précommandes sont vraiment bonnes, notamment du côté d’Amazon (ils sont n°2 des ventes, toutes fictions confondues, NdlR) et de la Fnac qui ont décidé de tripler leur mise en vente.” Même son de cloche à la Fnac en Belgique, où les commandes affluent et où l’on se réjouit qu’un jeune public redécouvre Lupin. Il faudra toutefois se montrer un peu plus patients: les livres sont en route mais pas encore arrivés!

La deuxième partie de la saison 1, prévue dans le courant de cette année, devrait connaître un destin similaire.