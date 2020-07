"C’est incompréhensible et ridicule", déplore Francis Perrin dans Le Parisien à propos de l’arrêt de Mongeville. "La série fait régulièrement de bons scores sur France 3 et bat même des records en rediffusion. On demande toujours aux comédiens, réalisateurs, scénaristes et producteurs de faire de l’audience. Et quand elle est là, on vous dit qu’on arrête." Celui qui termine le tournage ce 10 juillet rajoute que c’est "un mépris du public et pour les comédiens. Il faut peut-être laisser la place aux plus jeunes, mais on a toujours besoin de vieux acteurs comme moi !" Et l’interprète du juge d’instruction de conclure par ces mots : "On m’a dit : ‘On va arrêter car on change de marque’. Je ne savais pas que j’étais une lessive ! Je n’ai sans doute pas lavé plus blanc !"