Le tournage de la série aura lieu cet automne à Bruxelles et à Namur, nous révèle une annonce de casting pour des rôles de figurants. Celle-ci invite les intéressés à envoyer leur candidature à mauvaisepioche44@gmail.com.









Star inconditionnelle du grand écran, François Damiens fera bientôt ses premiers pas dans une série. Le comédien révélé dans les caméras cachées de François l'embrouille donnera prochainement la réplique à Vincent Dedienne dans, adaptation de la série britanniquecréée et écrite par l'acteur et scénariste Mathew Baynton et par l'animateur James Corden (). La comédie, qui sera diffusée sur Disney +, raconte l'histoire de deux hommes qui, après avoir répondu à un téléphone trouvé sur le lieu d'un accident, se retrouvent du jour au lendemain plongé dans un monde de corruption et liés à une série de crimes.