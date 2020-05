Fred Willard, de la série Modern Family, est décédé à l’âge de 86 ans.

Aux États-Unis, Fred Willard était considéré comme l’une des authentiques stars de la télévision, l’un de ses protagonistes les plus drôles. Chez nous, plus simplement, il était considéré comme le patriarche assez décalé Frank Dunphy de la série Modern Family, Hank MacDougall dans Tout le monde aime Raymond ou le romantique Leon Carp de Roseanne.

Apparu dans un nombre incalculable de feuilletons, il faisait partie de ces personnalités que tout le monde connaissait de visage sans nécessairement pouvoir préciser leur nom. Il est décédé ce 15 mai, deux ans après sa femme, Mary, épousée en 1968. "Mon père est mort paisiblement la nuit dernière à l’âge fantastique de 86 ans, a déclaré sa fille, Hope. Il a continué à bouger, travailler et nous rendre heureux jusqu’à ses tout derniers instants. Nous l’aimions tellement."

La disparition du comédien apparu dans pas moins de 312 séries et fictions a aussitôt entraîné un torrent de réactions sur les réseaux sociaux. À commencer par Jamie Lee Curtis, qui en était très fan. "Un chaleureux au revoir à Monsieur Fred Willard , écrit-elle sur Twitter. Quelle chance nous avons tous eue de pouvoir admirer ses dons exceptionnels. Merci pour tous ces fous rires. Tu es maintenant avec Mary."

Son partenaire de Modern Family Jesse Tyler Ferguson ajoute que "personne ne sera jamais près de remplacer (son) génie", tandis que Judd Apatow précise que "Fred Willard n’aurait pas pu être plus drôle. C’était de la joie à l’état pur. Et la plus charmante personne qu’on puisse rencontrer".

De beaux hommages pour un homme qui a tant fait rire sur les petits écrans et en dehors.