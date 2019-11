À l’occasion du 25e anniversaire de Friends, Warner Bros organise une vente aux enchères en ligne d’objets originaux et de reproductions liés à la série phénomène.

Une centaine d’objets seront mis en vente du 3 au 17 décembre sur propstore.com, un site spécialisé dans la vente d’accessoires de cinéma et de télévision. Parmi les objets cultes figurent la peluche Hugsy de Joey, la VHS du film porno de la sœur de Phoebe, le costume de tatou porté par Ross à Noël, le canoë de Joey et Chandler, etc. Les prix ? Entre 900 et 13 500 euros la pièce. Les acheteurs auront également la possibilité de gagner un script original de la série. Les bénéfices de la vente iront au Trevor Project, un organisme LGBTQ de prévention du suicide chez les jeunes.