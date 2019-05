Alors que l'ultime acte sera diffusé ce dimanche 19 mai aux USA, des milliers de fans mécontents ont signé une pétition demandant un remake de la huitième et dernière saison de la série à succès.

Ils sont plus de 300.000 à avoir signé une pétition sur Change.org demandant aux dirigeants de HBO de refaire les cinq derniers épisodes (déjà diffusés) avec de nouveaux créateurs. "(Les créateurs de l'émission) David Benioff et D.B. Weiss se sont révélés être des écrivains terriblement incompétents quand ils ne disposent d'aucun document source (à savoir les livres) sur lesquels s'appuyer", écrit l'auteur de la pétition. "Cette série mérite une dernière saison qui a du sens. Bouleversez mes attentes et faites en sorte que cela se produise, HBO!", conclut-il.

Cette levée de boucliers intervient quelques jours à peine après le déferlement de réactions envers le cinquième épisode de la saison 8, diffusé dimanche dernier. Beaucoup de fans ont été très mécontents de la tournure des événements dans cet avant-dernier épisode de la série. Au point que certains, donc, demandent que la saison soit entièrement refaite. Pour rappel, "Game of Thrones" est basée sur les livres de fantasy de George R.R. Martin.

Toutefois, à partir de la sixième saison, la série ne suit plus exactement l'histoire des romans. Les saison 7 et 8, elles, ne sont plus du tout des adaptations puisque les derniers tomes de Martin ne sont pas encore terminés.