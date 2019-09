"Chaque fois qu’une suite ou qu’une nouvelle série est lancée, la bande passante pour les créations originales se réduit." Les propos de James Mangold, tenus ce week-end dans le Los Angeles Times, traduisent bien la crainte d’une grande partie des cinéastes actuellement. Car le phénomène des séries devrait être fortement amplifié par l’émergence des plateformes de streaming.

Dans ce contexte, l’annonce par le site Deadline de la mise en chantier d’un deuxième prequel de Game of Thrones par HBO, futur fournisseur de HBO Max, n’apaise évidemment pas le petit monde du cinéma. Alors que vient de débuter le tournage d’une première série avec Naomi Watts, Naomi Ackie ou Miranda Richardson, Bloodmoon (Lune de sang), destinée à dévoiler Westeros 8 000 ans plus tôt, cette deuxième saga s’intéresserait aux ancêtres de la Khaleesi Daenerys Targaryen 300 ans seulement avant le début de Game of Thrones.

Toujours selon le site, George R. R. Martin adapterait son propre roman, Fire & Blood, en compagnie du scénariste Ryan Condal. L’information n’a pas été confirmée officiellement, mais elle suscite déjà énormément d’attente sur la toile.