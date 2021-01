Il fallait s'y attendre: la course effrénée aux nouveaux abonnés dans laquelle sont lancées les plateformes de streaming ne pouvait que s'étendre à toutes les formules qui ont déjà fait leurs preuves sur le grand et le petit écran. C'est maintenant qu'il faut sprinter car dans quelques années, il sera trop tard pour rattraper les nouveaux champions de la fiction.

Rien d'étonnant, donc, de voir Netflix et HBO Max défier Disney+ sur son terrain de prédilection, à savoir l'animation. Pas sous forme de films, non, plutôt dans le registre qui leur convient le mieux et qui a le vent en poupe actuellement: les séries.

Du côté de HBO Max, on est manifestement persuadé du potentiel infini de Game of Thrones. Alors que deux spin-offs sont déjà en développement (House of the Dragon sur la prise de pouvoir des Targaryens 300 ans avant les événements de Game of Thrones et Dunk and Egg, sur les exploits chevaleresques de Ser Duncan le Grand et d'Aegon Targaryen à la conquête d'un œuf de dragon dans les tournois), un troisième développement est examiné. Selon The Hollywood Reporter, qui révèle l'info, le projet n'en est qu'à ses balbutiements, aucun contrat n'a été signé, mais des scénaristes seraient à pied d’œuvre pour étendre encore un peu plus l'univers créé par George R.R. Martin.

La stratégie de Netflix n'est guère différente, mais basée sur plus de variété. Avec des projets déjà plus avancés. Le premier consiste à adapter un des grands succès de 2017, Kong: Skull Island. "Un nouveau chapitre dans l'univers des monstres de Legendary", écrit Netflix via Twitter. "Skull Island est une série animée d'aventures captivantes qui suit l'équipage d'un navire qui, après un naufrage, tente désespérément de s'enfuir de l'endroit le plus dangereux de la planète, une mystérieuse île sur laquelle vivent des monstres préhistoriques, y compris le plus gigantesque d'entre eux, King Kong." Le projet se trouve actuellement entre les mains de Brian Duffield, le scénariste de The Babysitter et d'Underwater.

Et ce n'est pas tout. Une autre série animée est en cours de construction: Tomb Raider. "Lara Croft, une des aventurières les plus iconiques au monde du jeu vidéo, fait ses débuts dans le monde de l'animation avec une toute nouvelle série", explique le producteur Jacob Robinson. "Se situant juste après les événements du reboot de la trilogie de jeux vidéo Tomb Raider, cette série animée va retracer les dernières grandes aventures de la globe-trotteuse. Vingt-cinq ans après son apparition dans un jeu vidéo, Lara Croft continue d'explorer de nouveaux territoires."

Voilà trois projets qui devraient mettre l'eau à la bouche de toutes les générations au sein des familles.