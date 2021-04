Même si de nombreux fans rêvent d’un remake de la huitième saison, vu le nombre de spin-off de Game of Thrones annoncés, il paraît plus probable que les moyens soient mis sur des nouveautés.

House of the Dragon. "Diffuser House of the Dragon est notre priorité absolue", indique HBO. La conquête de Westeros par les Targaryen, des centaines d’années avant GOT, pourrait donc encore se dérouler sur les petits écrans cette année. Paddy Considine (The Outsider) et Olivia Cook (Ready Player One) incarneront le couple royal Viseryw Targaryen et Alicent Hightowder.

Tales of Dunk and Egg. Aegon Targaryen devient l’écuyer d’un étrange chevalier, Ser Duncan le Grand. Ensemble, ils vont aller de tournoi en tournoi, sur la piste d’un œuf de dragon. La série, toujours en développement, est espérée pour 2022 au plus tôt.

Neuf voyages. Les expéditions de Lord Corlys Velaryon, connu sous le sobriquet de "Serpent des mers", doivent permettre d’explorer des contrées moins connues du royaume des Sept Couronnes. Le projet a été confié au créateur de The Mentalist et de Rome, Bruno Heller.

Flea Bottom. Il s’agit du nom d’un quartier défavorisé de Port-Réal. Un vrai labyrinthe empli de cafés, de bordels et de tanneries. On devrait y découvrir la vie dans la capitale, loin de la richesse des dépositaires du Trône de Fer.

10 000 Ships. Après la défaite face aux Valyriens et leurs dragons, la princesse Nymeria fuit Essos avec les Rhoynars survivants pour s’installer à Dorne.

Une série animée est aussi à l’étude, mais sans précision sur son contenu.

De quoi rassasier les fans de Game of Thrones pendant de nombreuses années.