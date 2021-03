Nous vous en parlions voici dix jours à peine: George R.R. Martin compte bien exploiter au maximum ses dragons aux œufs d'or. Alors que cinq projets étaient déjà sur la table pour prolonger l'univers de Game of Thrones, The Hollywood Reporter en dévoile un sixième, tout en précisant que l'auteur vient de signer un contrat de cinq ans avec HBO (avec des développements prévus pour la plateforme de streaming HBO Max" pour un montant "à la moitié des huit chiffres." Comprenez par là qu'il doit avoisiner les 50 millions de dollars.

A ce tarif-là, on comprend aisément que HBO désire rentabiliser son investissement. Alors, quels sont les six spin-off prévus ?

House of the Dragon, basé sur le roman Feu et Sang, sera axé sur la conquête de Westeros par les Targaryen, mais aussi leur chute en dépit de leur puissance de feu. L'action devrait se dérouler environ 300 ans avant l'intrigue de Game of Thrones. En termes de spectacle, c'est le carton assuré, puisque les dragons doivent y tenir un rôle central. C'est le projet le plus avancé à ce jour, même si aucune date de sortie n'est fixée. Tout au plus sait-on que la série est attendue en 2022.

Tales of Dunk and Egg, tiré des Chroniques du Chevalier errant, va suivre les aventures d'un duo improbable et plus débrouillard qu'il n'y paraît, parti à la recherche d’œufs de dragon,

9 Voyages, confié au créateur de la mini-série Rome, Bruno Heller, devrait permettre de sillonner les mers du Royaume des sept couronnes, puisqu’il sera centré sur les expéditions de Lord Corlys Velaryon, connu sous le sobriquet de "Serpent des mers". Comme il devrait être incarné par Steve Toussaint dans House of the Dragon, on peut s’attendre à voir l’acteur reprendre son rôle, tout comme Eve Best celui de son épouse, Rhaenys Targaryen.

10.000 Ships, plongera dans le passé, mille ans avant GOT. L’héroïne en sera la princesse guerrière Nymeria, la fondatrice du royaume de Dorne. Comme il fut mis de côté dans la série, cela laisse la porte ouverte à toutes les intrigues les plus croustillantes.

Un autre spin-off envisagé, dénué de titre pour le moment, devrait se concentrer sur Flea Bottom, le quartier pauvre de Port-Réal, la capitale de Westeros.

Enfin, pour compléter ce copieux programme, une série animée est aussi lancée. Aucun détail n'a été fourni, mais d'après The Hollywood Reporter, elle permettrait d'explorer une large tranche d'histoire de Westeros et servir en quelques sorte d'encyclopédie pour Game of Thrones. Le tout en assurant un maximum de spectacle.