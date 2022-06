Depuis trois ans, la même rengaine est systématiquement servie aux fans de Game of Thrones, en manque de dragons et d'aventures d'héroïc fantasy: un préquel est en chantier, pour une date assez floue. Mais cette fois, il y a un peu de nouveauté, à en croire The Hollywood Reporter. Alors que trois préquels sont en préparation en même temps que trois séries animées, les producteurs ont lancé un septième chantier, cette fois axé sur une suite de la série qui a triomphé entre 2011 et 2019. Il serait centré sur Jon Snow, alias Aegon Targaryen, exilé au nord du Mur à la fin de la saga alors qu'il pouvait légitimement revendiquer le trône de fer.

L'occasion pour Kit Harrington de reprendre le rôle qui l'a fait connaître. Et cela pourrait ouvrir la porte à des retrouvailles avec quelques personnages qui ont survécu, comme Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) ou Brienne de Torth (Gwendoline Christie).

Aucune date n'a été communiquée concernant la diffusion de cette nouvelle série.

En attendant, voici les six autres projets :

House of the Dragon. La conquête de Westeros par les Targaryen, 200 ans avant GOT, est attendue sur HBO Max dès le 21 août. Les conflits y seront nombreux, puisqu'à l'intérieur même du clan Targaryen, les oppositions tournent à la guerre. Paddy Considine (The Outsider) et Olivia Cook (Ready Player One) incarneront le couple royal Viseryw Targaryen et Alicent Hightowder.

Tales of Dunk and Egg. Aegon Targaryen devient l’écuyer d’un étrange chevalier, Ser Duncan le Grand. Ensemble, ils vont aller de tournoi en tournoi, sur la piste d’un œuf de dragon. La série, toujours en développement, était annoncée pour 2022. Ce ne sera probablement pas le cas avant 2023.

Neuf voyages. Les expéditions de Lord Corlys Velaryon, connu sous le sobriquet de “Serpent des mers”, doivent permettre d’explorer des contrées moins connues du royaume des Sept Couronnes. Le projet a été confié au créateur de The Mentalist et de Rome, Bruno Heller.

10 000 Ships. Après la défaite face aux Valyriens et leurs dragons, la princesse Nymeria fuit Essos avec les Rhoynars survivants pour s’installer à Dorne.

Deux séries animées. Annoncée depuis deux ans, la première devrait s'inspirer de A Song of Ice and Fire . Quant à la seconde, elle devrait se dérouler dans L'Empire Doré de Yi Ti, un territoire d'Essos, près des limites sud-est du monde connu, qui n'a pas été exploré durant Game of Thrones. George R.R. Martin s'est inspiré de la Chine médiévale pour Yi Ti, tout comme il avait puisé dans l'Europe du Moyen Age pour Westeros.

A noter qu'un autre série, Flea Bottom, qui devait dévoiler la vie trépidante dans un quartier défavorisé de Port-Réal, u vrai labyrinthe empli de cafés, de bordels et de tanneries, a finalement été annulée.

Malgré tout, il reste suffisamment de projets pour rassasier les fans de Game of Thrones pendant de nombreuses années.