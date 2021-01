Le nom de Tamzin Merchant ne dit rien à personne. Et elle en est ravie. C’est pourtant elle qui incarnait la Khaleesi dans le pilote de Game of Thrones. "Je me suis retrouvée nue et effrayée au Maroc et sur un cheval qui était clairement beaucoup plus excité d’être là que moi", se souvient-elle.

Ne trouvant ni l’histoire ni le personnage intéressants, elle a préféré abandonner l’aventure. "Si je n’avais pas été libérée de mon contrat, je pense que cela m’aurait emmenée loin de la personne créative que je suis aujourd’hui."

Comme cela a permis à Emilia Clarke de devenir une star, tout le monde est donc content.