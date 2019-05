Attention : spoilers !

L'actrice Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen, a expliqué comment elle avait préparé le discours prononcé devant ses troupes dans l'épisode final de la série d'HBO.

Pour rappel, c'est cette longue tirade aux accents guerriers qui a effrayé Jon Snow et l'a poussé à poignarder sa chère et tendre l'empêchant ainsi de régner sur les habitants de Westeros. En plus d'être un moment fort de la série, ce discours s'est révélé être un véritable défi pour l'actrice qui a dû transmettre des émotions en anglais et en dothraki, une langue imaginaire de la série.

"J'avais tellement peur de rater ce discours. (...) J'ai eu l'idée de regarder des vidéos de dictateurs et de leaders dans une autre langue pour voir si j'étais capable de comprendre ce qu'ils disaient sans connaître la signification des mots. Et je le pouvais. On peut totalement comprendre ce que transmet Hitler dans ses discours. Du coup je me suis dit que si je pouvais croire assez fort en ce que je disais, les spectateurs n'auraient pas besoin de lire les sous-titres", a-t-elle expliqué à Variety.

Un pari réussi puisque ce moment restera dans les annales de la série.