Gillian Anderson campe une Margaret Tatcher plus vraie que nature dans la quatrième saison de "The crown".

C’était incontestablement l'une des séries les plus attendues de cet automne : la saison 4 de "The Crown" a débarqué le 12 octobre sur Netflix. L’occasion de retrouver la royale Olivia Colman en Reine Elizabeth dans la force de l’âge. Mais c’est l’arrivée – sans tambour ni trompette – de Gillian Anderson dans la peau d’une Margaret Thatcher plus que plus convaincante qui fait le buzz en ce moment. À 52 ans, l’ex-star de "X Files" marque un tournant dans sa carrière.