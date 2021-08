La troisième saison de Good Doctor s’est terminée sur un horrible tremblement de terre qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Parmi elles, le docteur Neil Melendez, personnage phare de la série médicale campé par Nicholas Gonzalez. De leur côté, Shaun (Freddie Highmore) et Lea (Paige Spara) se sont remis ensemble après une discussion plutôt houleuse à propos de l’avenir de leur couple.

En ouverture de la quatrième saison, le Saint Bonaventure Hospital de San Jose est touché par un autre drame : le coronavirus. Le premier épisode renvoie les téléspectateurs aux prémices de la détection du Covid-19, au moment où aucun nom ne lui était encore associé, où les patients le surnommaient simplement et sans plus d’informations “le virus venant de Chine”. Après être passée dans une boutique, une femme se rend à l’hôpital. Elle souffre de quinte de toux et ne se sent pas bien. “Reposez-vous et dans deux semaines, vous serez rétablie”, lui dit le médecin. Mais, deux semaines plus tard, c’est entubée, entre la vie et la mort, que l’on retrouve la même femme. Changement d’ambiance, l’hôpital est en alerte rouge. Les médecins sont équipés de masques et de combinaisons. Les patients arrivent nombreux avec des symptômes divers. Les médecins mettent enfin un nom sur ce virus qui circule partout dans le monde. Il s’agit du Covid-19 et personne ne sait réellement comment le traiter.

“Cet épisode est une fiction d’un vrai combat qui est toujours en train de se mener”, peut-on lire au début de la quatrième saison. “Honneur aux héros : médecins, infirmiers et personnel de première ligne. Beaucoup d’entre eux ont donné leur vie. Contribuez. Portez un masque.” Le ton de la suite des aventures du chirurgien autiste, atteint du syndrome du savant, Shaun Murphy et de ses collègues est donné.

La série revient sur la pandémie et prouve à nouveau sa volonté de traiter des sujets de société actuels, tout comme Grey’s Anatomy ou encore Chicago Med qui ont également bouleversé leurs épisodes pour y insérer des intrigues qui concernent la pandémie.

L’ambiance au sein des couloirs de l’hôpital Bonaventure est angoissante. On sent la crispation des médecins et des patients, leur incertitude face à la situation qu’ils sont en train de vivre, face au nombre de décès provoqué par ce virus qu’ils ne peuvent malheureusement pas contrôler. Tout le monde ne parle plus que de ça. Les médecins réclament des tests pour leurs patients toujours plus nombreux, certaines autres pathologies passent en second plan car moins urgentes.

Comme le docteur Shaun Murphy, certains membres du personnel hospitalier sont contraints de s’éloigner de leurs proches pour éviter toute forme de contamination. Âgé de 65 ans, Aaron Glassman, le président de Bonaventure, lui, a pour interdiction de franchir les portes de l’hôpital à cause de ses antécédents de cancer. Il doit alors superviser ses équipes via des visioconférences. Une situation qui commence à le rendre dingue…

Un tournage bien différent des autres

Rencontrée au Festival de Télévision de Monte-Carlo, Fiona Gubelmann, interprète du Docteur Morgan Reznick, explique comment le tournage de la quatrième saison de Good Doctor, réalisé l’année dernière, a été affecté par le Covid-19.

“Le casting a été splitté dans différentes zones. Ceux qui travaillaient ensemble restaient dans la même zone. En tant qu’acteur, on ne porte pas toujours un masque sur nous quand on joue donc on doit être sûr que les personnes en face de nous soient en sécurité et négative au coronavirus”, raconte-t-elle avant d’ajouter que chaque membre de l’équipe était testé “trois fois par semaine” et que le catering avait disparu au profit de paquets de nourriture individuels. “Ça a été difficile de revenir au travail pendant la pandémie. On sentait qu’il y avait quelque chose de différent. Émotionnellement, c’était dur. Je remercie ceux qui risquent leur vie au quotidien pour combattre ce virus et sauver des vies. […] Jouer leur rôle était stressant, parfois désagréable. Je pensais à ces personnes qui vivaient cela pour de vrai… Pour la série, il était nécessaire d’évoquer la pandémie.”

Une saison 5 commandée

Rythmée par la crise du coronavirus, cette quatrième saison est également marquée par des départs et par les embûches que Shaun et Lea vont rencontrer dans leur relation. Terminé aux États-Unis, ce chapitre est loin d’être le dernier du livre puisque la cinquième saison de Good Doctor est prochainement attendue sur ABC, chaîne d’origine de la série médicale.

A partir du 12 août à 20.10 sur La Une