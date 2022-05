Ce vendredi 27 mai, la première partie de la saison Stranger Things a fait son apparition sur Netflix. Très attendue, la série fantastique est en tête du top 10 des séries les plus regardées depuis. Pas de réelle surprise. Ce qui l'est plus en revanche, c'est d'observer que la série-événement est même capable de ressusciter un tube sur les plateformes de streaming ! Et ce n'est pas la première fois que cette série réussit cette prouesse. Lors de la troisième saison, elle avait notamment relancé l'enthousiasme de l'inoubliable Never Ending Story de Limahl.

Depuis vendredi, c'est le tube Running Up That Hill de Kate Bush, sorti en 1985, qui est en tête sur iTunes aux États-Unis. La chanson apparaît dans le premier épisode et semble avoir fait des émules. Actuellement septième, ce titre avait connu un franc succès dans les années 80. Jusqu'à occuper le podium des charts au Royaume-Uni.