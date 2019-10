Réfléchissez-y à deux fois avant de vous débarrasser de vieux pantalons moulants ou de robes vintage aux couleurs pastel. Les années 50 ne vont pas tarder à revenir à la mode. Six mois après la mise en chantier d’un prequel de Grease, Summer Loving, centré sur l’été romantique passé par les personnages autrefois campés par John Travolta et Olivia Newton-John, HBO Max frappe encore plus fort et annonce cette fois une série entièrement inspirée du film musical de 1978, Grease : Rydell High.

L’intrigue se déroulera toujours dans les fifties, et plus spécifiquement dans le même collège, Rydell High. Rien que du classique, donc. Mais agrémenté de quelques nouveautés. Musicalement, la série va élargir son spectre, tout en présentant de nouveaux protagonistes. "Grease est un phénomène de la culture pop qui touche chaque génération, a expliqué la responsable des contenus pour HBO Max, Sarah Aubrey . Cela raconte la vie dans une école supérieure et une petite ville des USA, mais à l’échelle d’une grande comédie musicale rock’n roll. C’est Grease 2.0, mais avec les mêmes esprit, énergie et excitation auxquels on pense immédiatement à l’écoute d’une des chansons iconiques : ‘You’re the One That I Want’ !"

La date de sortie et le casting n’ont pas été précisés. On peut donc toujours rêver d’un caméo des stars originales.