Dix ans après son départ de Grey’s Anatomy, Kate Walsh, qui interprétait le docteur Addison Montgomery, va faire son grand retour pour la 18e saison de la série médicale. L’actrice qu’on a pu voir dans Emily in Paris (mais aussi 13 Reasons Why, Umbrella Academy ou encore Bad Judge) avait fait les beaux jours des huit premières saisons de la série, de 2005 à 2012. "Ça se passe vraiment, écrit celle qu’on avait aussi vue dans Private Practice (spin-off de Grey’s Anatomy) entre 2007 et 2013, en légende d’une vidéo sur ses réseaux sociaux. Le Dr Addison Montgomery vous verra bientôt." La nouvelle saison de Grey’s Anatomy, avec le retour de la rouquine, est annoncé pour le 30 septembre sur ABC aux USA, et ce après les départs de Giacomo Gianniotti et Jesse Williams, notamment.

Quant à Demain nous appartient, on ne compte plus les départs de la série phare de TF1. Même si celui de Théo Cosset - le jeune Arthur - n’est pas une surprise (son personnage s’apprête à rejoindre la Guadeloupe, en compagnie de sa mère - Juliette Tresanini - et de sa compagne - Marie Catrix -), les fans montrent leur ras-le-bol après tous ces changements intempestifs. Car de Rani Bheemuck (Lou Clément) à Dembo Camilo (Souleymane) en passant par Sébastien Capgras (Ulysse), Juliette Tresanini (Sandrine Lazzari) et Marion Christmann (Amanda Faro), il y en a eu des au revoir. "J’ai décroché, bye bye" ; "Ça part en sucette" ; "C’est plus ce que c’était", peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. "Je ne reconnais plus DNA, j’arrête, c’est fini."