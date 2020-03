Son départ est enfin expliqué. Attention spoiler !

En octobre dernier, la nouvelle avait fait l’effet d’une bombe. Justin Chambers, interpète du docteur Alex Karev dans Grey’s Anatomy, allait quitter la série dans laquelle il jouait depuis seize saisons. Une énorme déception pour les fans qui n’ont pas accueilli Richard Flood, acteur incarnant le nouveau chef du service de chirurgie pédiatrique du Grey Sloan Memorial Hospital, de la meilleure des manières. Il faut dire qu’Alex Karev était, avec Meredith Grey, le seul rescapé de la toute première équipe d’internes.

C’est pour s’adonner à d’autres rôles que Justin Chambers a décidé de quitter Grey’s Anatomy. Une décision qui a pris les scénaristes de cours. Absent pendant une partie de la saison 16, son départ n’a été expliqué que lors du seizième épisode de cette même saison diffusé le 5 mars dernier aux États-Unis. Mais ces explications divisent les fidèles.

SPOILER. Jo, son épouse, Miranda Bailey, Richard Weber et Meredith Grey reçoivent toutes les trois une lettre d’Alex Karev. Dans celle-ci, le chirurgien explique qu’il est parti et qu’il ne reviendra pas parce qu’il a décidé de faire sa vie avec Izzie Stevens. Il vient, en effet, d’apprendre que cette dernière avait mis au monde des jumeaux nés des embryons qu’elle avait congelés lorsqu’ils étaient ensemble et qu’elle se battait contre le cancer. L’homme a donc décidé de tout quitter et de mettre un terme à son mariage avec Jo pour rejoindre la mère de ses enfants.

Au final, on ne sait pas ce qui a créé le plus de remous au sein des fans de la série : le départ d’Alex ou le fait qu’il se remette avec Izzie. Fin rêvée ou bâclée ? Les avis sont mitigés…