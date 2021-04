Les épisodes depassent et nous réservent surprise sur surprise. Dès son démarrage aux Etats-Unis, en novembre dernier, la 17e saison de la série médicale à succès laisse ses fans sans voix. Absent depuis la onzième saison, où il a trouvé la mort suite à un accident de voiture, Derek Shepherd fait un retour inattendu. Que les amateurs de la série se rassurent, celle-ci n'a pas tout à coup basculé dans le fantastique. Le docteur Mamour, interprété par Patrick Dempsey, est apparu dans les pensées de Meredith Grey lorsque cette dernière était inconsciente. Les époux se sont retrouvés sur une plage, le temps de quelques minutes, voire quelques secondes. Une séquence qui a fait parler d'elle sur la toile.

On aurait pu croire que Shonda Rhimes allait s'arrêter là. Un gros coup et puis s'en va. Mais, pas du tout... Depuis le début de la saison, les come-back s'enchaînent dans Grey's Anatomy. Après le retour de Georges O'Malley (T.R. Knight) et celui d'April Kepner (Sarah Drew), c'est au tour de deux personnages phares de reprendre vie. Il s'agit de Lexie Grey, petite soeur de Meredith, et Mark Sloan, morts tous les deux dans un accident d'avion à la fin de la huitième saison.

Toujours sur la plage, Meredith se retrouve assise sur le sable à parler avec sa petite soeur. "C'est trop beau. J'aime cet endroit", lance Lexie. Alors qu'elles discutent, Mark Sloan vient se joindre à elles, lui aussi vêtu de blanc.

Ce retour n'est toutefois pas apprécié par tout le monde. Sur la toile, les fans sont dans tous leurs états. "Arrêtez les gars, stop on veut plus pleurer nous ! Cette saison ils ont clairement décidé de nous achevé avec chaque épisode en fait", peut-on lire sur Twitter.

Au-delà d'émouvoir, cet épisode fait également peur aux amateurs de la série. Et si ce grand nombre de retours n'était qu'une façon se boucler la boucle, d'en finir une fois pour toutes avec Grey's Anatomy? Pour le moment, aucune 18e saison n'a encore été annoncée...