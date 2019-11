Le 23 janvier, la seizième saison de Grey’s Anatomy débutera une heure plus tard sur ABC.

Pas de quoi en faire un infarctus de ce côté-ci de l’Atlantique, vous direz-vous. Et pourtant, cela pourrait impacter le rythme cardiaque de quelques fans. "Il existe différentes règles pour un show diffusé à 21 h ou à 20 h, explique la scénariste Krista Vernoff. Et nous espérons pouvoir en tirer parti. Grey’s Anatomy avait clairement la possibilité d’être une série plus sexy lorsqu’elle était diffusée à 21 h. Donc nous sommes enthousiastes à l’idée de revenir à cet horaire !"