Même si ce retour aurait fait plaisir à de nombreux fidèles, il n'est toutefois qu'éphémère et ne se déroule que dans l'imaginaire de Meredith Grey. Evanouie, cette dernière se voit en train de retrouver son mari sur une plage et de lui dire à quel point il lui manque. Une séquence surprise dont le making-of a été dévoilé sur Instagram par ABC. La chaîne a publié plusieurs photos des retrouvailles entre Ellen Pompeo et Patrick Dempsey. Bien qu'ils se détestaient sur le tournage de Grey's Anatomy, les deux acteurs, masqués pour l'occasion, semblaient s'entendre à merveille.









Ce jeudi, la 17e saison tant attendue dea démarré sur ABC, aux Etats-Unis. Dès le premier épisode, celle-ci apporte son lot de surprises aux fans de la série médicale. (Attention Spoiler) Contre toute attente, un personnage phare du show de Shonda Rhimes revient d'entre les morts. Il s'agit de Derek Shepherd, le fameux et charmant Docteur Mamour, décédé dans la saison 11 à la suite d'un accident de voiture.