Après une édition déroulée à Paris en raison de la pandémie, le Festival de Fiction TV retournera dans sa ville de coeur, La Rochelle, du 14 au 19 septembre prochain. Cette 23e édition sera présidée par Guillaume de Tonquédec, acteur bien connu du grand public pour avoir interprété Renaud Lepic danset qui sera à l'affiche d'à partir du 18 septembre prochain sur La Une. Devant les fictions qu'il devra regarder, analyser et évaluer, le président du jury pense "": "", a-t-il déclaré.

A ses côtés, un jury qu'il a choisi avec minutie pour donner lieu à des débats intéressants.Celui-ci se compose du producteur Emmanuel Daucé (Un village français), de la scénariste Natalie Carter, le compositeur Lucas Gaudin, la réalisatrice belge Eloise Lang et des comédiennes Anaide Rozam et Anne Charrier. Après visionnage et concertation, ils remettront ensemble 15 prix parmi les 42 fictions en compétition lors du festival (25 œuvres françaises inédites en Compétition officielle française, 11 œuvres en Compétition européennes et 6 en Compétition francophone).

Dans la catégorie "Unitaires", on retrouve L'enfant de personne, relatant l'histoire vraie d'un garçon brutalement arraché à sa mère d'accueil et confronté à la violence des foyers de l'ASE, Boomerang, téléfilm porté par Corinne Masiero et Bruno Salomone et traitant du harcèlement sexuel au travail, ou encore A la folie, l'histoire d'une femme, interprétée par Marie Gillain, qui est mise en examen pour le meurtre de son mari, un pervers narcissique.

Dans la catégorie "52 minutes"; on retrouve J'ai tué mon mari, mini-série racontant l'histoire d'une femme qui, battue par son mari depuis plusieurs années, a commis l'irréparable suite à une dispute, Mon ange, quatre épisodes dans lesquels Muriel Robin incarne une mère qui espère toujours retrouver sa fille disparue depuis huit ans, ou encore Fugueuse, mini-série, avec Michael Youn et Sylvie Testud, qui suit la descente aux enfers de Lea, une adolescente tombée amoureuse d'un manipulateur qui l'entraine dans la violence et la prostitution.

Retrouvez l'entièreté du programme sur festival-fictiontv.com