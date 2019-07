La concurrence se précise encore un peu plus pour Netflix. En novembre, Disney + proposera tous les Marvel, Star Wars et autres dessins animés aux grandes oreilles sur le marché américain au prix de 5,99 $ par mois. Une offre dont nous bénéficierons en Europe début 2020. Au même moment, un autre géant, WarnerMedia, lancera sa propre plateforme. Dont le nom, pas encore officiel, vient d’être dévoilé : HBO Max.

Selon les premières indiscrétions, le prix de l’abonnement se situerait entre 16 et 17 $. Mais deux formules seraient proposées à des tarifs différents, en fonction de la présence de publicité ou pas. Dans les deux cas, pas sûr que cela séduira fortement les téléspectateurs.

Par contre, les contenus pourraient les motiver davantage. Car en plus de tout le catalogue Warner (les super-héros DC Comics comme Batman ou Superman, mais aussi les séries Friends, Seinfeld ou Big Bang Theory), la nouvelle plateforme proposera aussi les programmes HBO. Et ça, c’est du lourd, comme l’ont démontré Game of Thrones ou Westworld.

Plusieurs sagas sont d’ores et déjà annoncées. Comme Gremlins : Secrets of the Mogwai, qui fera découvrir en dessin animé les origines des Gremlins. Ou Dune : the Sisterhood, qui revisitera le roman de Frank Herbert, Dune, au féminin. The Flight Attendant marquera le retour de Kaley Cuoco après la fin de Big Bang Theory. Elle incarnera une hôtesse de l’air alcoolique qui se réveille à côté d’un cadavre.

Made for Love tournera autour des mésaventures d’une épouse dont le mari a implanté une puce aux effets sentimentaux dans son cerveau. Station Eleven, enfin, décrira comment les survivants tentent de reconstruire un monde dévasté par les mouches. Fameux programme.