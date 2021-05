En plein hiver, alors que l’hôpital Raymond-Poincaré grouille de monde, un problème de canalisation inonde les Urgences. Le personnel soignant et les patients doivent évacuer les lieux et s’installer en médecine interne. Loin d’être ravi par ce pépin qui surgit alors même qu’il vient de rejoindre l’hôpital, le Docteur Olivier Brun, nouveau chef des Urgences habitués des situations périlleuses, prend son équipe sous son aile en lui montrant les gestes techniques et en lui donnant des conseils. Mais, sans la ménager pas pour autant…

Pour la deuxième saison d’Hippocrate,