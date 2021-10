Voilà deux ans que les fans de Game of Thrones n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Consciente qu'elle détenait la poule aux œufs d'or, la chaîne HBO va donc lancer la première série dérivée de la série culte. Les fans ne devraient d'ailleurs pas être trop déboussolés, au vu des premières images dévoilées dans ce teaser ( des photos avaient déjà été diffusées il y a quelques mois ). Pas de doute: l'univers de la série sera bel et bien respecté.

Pour rappel, "House of the Dragon" s'inspire du roman de George R.R. Martin Fire & Blood, House of the Dragon et nous plongera 200 ans avant les événements de GoT. La série de dix épisodes (sans doute renouvelables) relatera la conquête de Westeros par les Targaryen, même si on en sait encore très peu sur l'intrigue.



La date de diffusion exacte n'est pas encore connue, mais HBO a annoncé une diffusion en 2022.