Coup de tonnerre dans! Après quatre ans passés dans la peau de Maxime Delcourt, Clément Rémiens a décidé de quitter le feuilleton de TF1. Une nouvelle qui ne devrait pas ravir les fans de la quotidienne. Et, pour cause, le comédien incarnait l'un des personnages emblématiques de cette dernière et ce depuis son lancement.

"J’ai décidé d’arrêter. Je suis très content de tout ce qui s’est passé mais c’est le rush tout le temps, on n’arrête pas de bosser... et j’ai besoin de voir autre chose", explique Clément Rémiens dans le quotidien français La Voix du Nord. "Ce n’est pas de la lassitude. C’est juste que j’avais un objectif, une envie, en arrivant sur ITC, c’était de fidéliser, de pouvoir me dire ‘C’est bon, tous les soirs ça marche’. Aujourd’hui c’est le cas, et pour moi, c’est le temps du repos. Ça fait quatre ans que je travaille, j’ai enchaîné pas mal de choses, j’en suis très fier, mais c’est le temps du changement de vie."

Comme il le précise dans le média, le personnage de Maxime Delcourt devrait faire ses adieux aux téléspectateurs "d'ici quelques semaines". Un départ qui aura un lien avec l'arrivée de Michel Sarran, ancien juré de Top Chef, dans le feuilleton.

C'est fini pour Maxime et Salomé

Son départ d'Ici tout commence entraîne la fin d'un couple emblématique du feuilleton, celui de Maxime et Salomé, jeune femme interprétée par Aurélie Pons, actuelle candidate de Danse avec les stars. "Maxime et Salomé ont vécu un an de relation, mais ça s'arrête définitivement. Ils continuent de s'apprécier, ils le méritent. Mais la suite se fera l'un sans l'autre", a déclaré l'acteur qui devrait toutefois vivre de nouvelles belles aventures, cette fois-ci dans Demain nous appartient, quotidienne de TF1 dans laquelle il joue le même rôle. Les fans de Maxime Delcourt ne devront donc pas changer de chaîne pour retrouver leur personnage favori mais changer de tranche horaire.