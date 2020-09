A l'heure où le Prince de Bel-Air fête ses 30 ans et que Will Smith en personne a confirmé le reboot de la série , une autre bonne nouvelle va ravir les fans de la série culte.



Si la fameuse maison ne lui appartient pas personnellement, Will Smith a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Au delà du fait que toutes les mesures Covid-19 seront respectées, la plateforme Airbnb qui met en location la maison y met toutefois quelques bémols pour ses visiteurs. En effet, les invités auront accès à la chambre du personnage de Will Smith et à sa salle de bain, au salon, à la piscine, et à la salle à manger mais “vous n’aurez pas accès à la cuisine, tous les repas seront fournis et servis sur des plateaux d’argent, bien sûr."

Autre bémol, tout le monde ne peut pas avoir accès à la demeure du Fresh Prince. Seuls les résidents de Los Angeles peuvent faire une réservation d'un des 5 séjours proposés par Airbnb. Les futurs locataires ne pourront s'y rendre que par groupe de 2 et à partir du 29 septembre. Tarif pour les chanceux? Seulement 30 dollars par nuit.