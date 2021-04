Cela fait déjà presque deux ans que les fans attendent. Et ils risquent de patienter encore un peu avant de voir la suite des aventures d'Eleven, Mike, Will ou encore Dustin. En juillet 2019, la saison 3 de Stranger Things et son final haletant avaient laissé les fans en émoi avec - attention spoilers- la disparition d'un personnage central Jim Hopper, qui serait décédé lors d’une explosion.

Le 7 janvier 2020, Netflix débutait le tournage de la quatrième saison et quelques semaines plus tard, un teaser a été dévoilé. Les amateurs de la série à succès ont rapidement été rassurés puisque dans celui-ci, on aperçoit Hopper. Malheureusement, le Covid est passé par là. Le tournage a donc été mis en pause jusqu'en octobre 2020, comme toute l'industrie du divertissement.

Alors que la sortie était initialement prévue pour 2020, elle a été reportée une première fois pour 2021. Si aucune information officielle sur la fin du tournage n'a été dévoilée, la phase de post-production - très importante pour la série qui mise énormément sur les effets spéciaux - n'a pas encore débuté à cause de la crise sanitaire. Le montage devrait donc prendre encore quelques mois et la quatrième saison de la série ne devrait donc pas débarquer sur les écrans avant 2022, comme l'affirme Finn Wolfhard, interprète de Mike Wheeler.

Le jeune acteur de 18 ans s'est en effet adressé aux fans de la série dans une vidéo en direct sur l'application Fanmio, relayée sur Twitter. Dans celle-ci, il est interpellé sur la date de sortie de la quatrième saison, dans laquelle Finn Wolfhard a répondu : "La saison 4 devrait sortir d’ici l’année prochaine."

Si rien n'a encore été confirmé par Netflix, l'annonce d'un des acteurs principaux de Stranger Things ne va pas faire plaisir aux fans…