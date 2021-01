Les séries françaises ne vont pas se contenter de nous faire fredonner "C’est le plus grand des voleurs…", cette année. Derrière Lupin, les nouveautés vont se bousculer en 2021.

Les petits meurtres d’Agatha Christie

© FRANCE 2

Changement d’époque (on passe aux machistes années 70) et de comédiens (Émilie Gavois-Kahn et Arthur Dupont) pour de nouvelles enquêtes, dès le 29 janvier sur France 2.

Rebecca

© Netflix

Après six ans de dépression, Rebecca (Anne Marivin) reprend du service pour traquer un tueur en série. À ses côtés, Benjamin Biolay, Valérie Karsenti, Gregory Montel ou Clotilde Courau. Huit épisodes sont prévus sur TF1 cette année.

Une affaire française

© INSTAGRAM



L’affaire Grégory sera au cœur de la première saison. Michael Youn, Gérard Jugnot, Laurence Arné ou Guillaume de Tonquédec sont quelques-unes des stars présentes. Six épisodes sont prévus sur TF1.

En thérapie

© ARTE



Éric Toledano et Olivier Nakache signent leur première série. Cela va psychanalyser à tout-va durant 35 épisodes pour Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Clémence Poesy ou Frédéric Pierrot. Sur Arte dès le 4 février.

Je te promets

© D.R.



Un This is Us à la française, avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry. Sur RTL-TVI fin février.

Germinal

Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec, Louis Peres et Thierry Godard sont à l’affiche de cette adaptation du roman de Zola pour France 2.

Ils étaient dix

© M6

L’adaptation en six épisodes, pour M6, des Dix petits nègres avec Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec et Romane Bohringer.

30 vies

Émilie Dequenne et Déborah François vont épicer le quotidien d’un prof (Guillaume Labbé). Diffusion sur France 2.

Nona et ses filles

Cette série d’Arte, "centrée sur la maternité et le corps des femmes" bénéficie du concours de Miou-Miou, Virginie Ledoyen, Clotilde Hesme et Valérie Donzelli.

La faute à Rousseau

Charlie Dupont en prof de philo peu conventionnel. Huit épisodes sont attendus sur France 2 cette année.

Diane de Poitiers

© FRance 3



Josée Dayan a confié à Isabelle Adjani le rôle principal de ce biopic en deux parties de France 3.