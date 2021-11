Ni Netflix, ni le réalisateur et scénariste de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, n'avaient jusqu'à présent confirmé que la série coréenne à succès aurait une suite. C'est désormais chose faite.Hwang Dong-hyuk s'est avancé à ce sujet dans une interview accordée à Associated Press : " Il y a eu tellement de pression, tellement de demandes et tellement d’amour pour une deuxième saison. J’ai presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix ! Il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis en train de la planifier. "Aucun détail n'a cependant encore été révélé concernant le contenu de cette deuxième saison ni sur sa date de sortie.