Faut-il y voir l’effet magique des Emmy Awards ? Toujours est-il qu’après avoir raflé la mise lors de la dernière cérémonie, le créateur de The Crown, Peter Morgan, s’est vu offrir par Netflix une sixième saison. Alors que l’on avait pourtant annoncé qu’au terme de la cinquième – dont un extrait vient d’être dévoilé – les portes du château des Windsor se refermeraient pour de bon, la bonne nouvelle est arrivée en même temps que les dates (approximatives) de diffusion de la cinquième saison. Les cordons de la bourse vont donc être une nouvelle fois royalement déliés afin que continuer cet énorme “biopic” consacré à la reine d’Angleterre et, plus largement, à la monarchie britannique.

Il faudra toutefois se montrer patient avant que la fiction rejoigne (presque) la réalité. Puis la saison 5, consacrée aux années, 90, est en tournage depuis le mois de juillet et qu’elle n’arrivera sur la plateforme qu’en novembre 2022.

Après Claire Foy et Olivia Colman, c’est à Imelda Stauton qu’a été confié le rôle de la monarque. “Je suis ravie d’hériter du rôle de la reine Elisabeth de deux actrices exceptionnelles. La dernière, la merveilleuse Olivia Colman et l’inoubliable actrice à l’origine du rôle, Claire Foy. Je ferai de mon mieux pour prolonger l’excellence qu’elles ont établie”, a-t-elle confié sur les réseaux sociaux.