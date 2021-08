Il y a un peu plus d’un an, en mai 2020, Netflix rendait disponible sa toute première série belge, Into the night. Celle-ci plongeait les abonnés de la plateforme de streaming dans un monde où le soleil est inexplicablement devenu mortel pour l’homme. Coincés dans un avion en direction de Moscou, quelques passagers vont unir leurs forces afin de survivre. Pour cela, ils vont, sans cesse, tenter de voler vers l’ouest afin de ne jamais être en contact avec le soleil.

Écrite par Jason George (Narcos, The Blacklist) et mise en scène par le Belge Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche) et le Français Camille Delamarre (Balthazar), la série postapocalyptique multilingue, tournée notamment à Brussels Airport, a créé l’effet escompté auprès du public de Netflix. Tellement que la plateforme lui a rapidement accordé une deuxième saison que les abonnés pourront découvrir dès le 8 septembre prochain.

En exclusivité pour La Dernière Heure, Netflix a dévoilé le pitch et le trailer (à voir ci-dessus) de la suite des aventures des passagers du Vol 21. Prêts pour le décollage ? Allons-y !

À la fin de la première saison, les passagers survivants du Vol 21 ont “trouvé refuge dans un bunker militaire soviétique en Bulgarie, à l’abri du soleil. Malheureusement, ce calme relatif n’est que de courte durée lorsqu’un accident détruit une grande partie de leur approvisionnement en nourriture et que leur vie est à nouveau sur la sellette. Ils se rendent ensuite au Global Seed Vault, une réserve mondiale de semences située en Norvège, dans une tentative désespérée de survivre. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir cette idée…”, explique Netflix dans un communiqué.

Afin que tout le monde ait une chance de s’en sortir, le groupe doit donc “se séparer, être sympathique avec l’équipage militaire et consentir des sacrifices dans une véritable course contre la montre”, continue la plateforme qui nous met éveille également notre curiosité avec un trailer plus qu’angoissant dans lequel on entend Inès, jeune influenceuse incarnée par Alba Gaïa Bellugi, crier “Revenez ! Ils sont fous !” en se faisant traîner au sol par quelqu’un et en ne donnant ensuite plus signe de vie.

De nouveaux venus

La plupart des acteurs récurrents de la première saison seront à nouveau de la partie. Parmi eux, les Belges Pauline Etienne (Le Bureau des Légendes) et Laurent Capelluto (Le temps de l’aventure). De nouvelles têtes viendront les rejoindre. Un Belge, Anton Kouzemin, vu dans Unité 42, La Forêt ou encore La Trêve, mais également Emilie Caen et Marie-José Croze, deux actrices françaises connues du grand public pour avoir respectivement joué dans Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? et Ne le dis à personne.