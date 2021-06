Décidément, la 60e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo n'aura pas eu de chance en ce qui concerne la venue à Monaco de personnalités étrangères. Absentes à cause des restrictions sanitaires, les stars américaines ont laissé un grand vide sur le tapis rouge du Grimaldi Forum, cette année.

Heureusement plusieurs personnalités françaises et européennes ont fait le déplacement pour participer à l'événement et pour aller à la rencontre de leur public. Parmi elles, le casting de Plus Belle la vie, de Demain nous appartient mais également Jaime Lorente, l'interprète de Denver dans La Casa de Papel. Autant dire que la venue de l'Espagnol sur le sol monégasque était très attendue par les fans de la série Netflix. Leur joie ne fut toutefois que de courte durée...

Après avoir participé au tapis rouge au côté de Darko Peric, alias Helsinki dans la fiction espagnole, le comédien était censé passer le week-end à répondre aux interviews et à participer à différentes activités proposées par le festival. Mais, lundi matin, après une matinée d'entretiens avec les journalistes au sujet d'El Cid, série d'Amazon Prime dans laquelle il tient le rôle principal, Jaime Lorente, malade (la star aurait été victime d'une intoxication alimentaire après avoir mangé des huitres), a souhaité annuler tout son programme pour rentrer chez lui, en Espagne. Une déception pour les fidèles de Casa de Papel qui espéraient le croiser aux alentours du Grimaldi Forum de Monaco, lieu qui abrite le Festival de Télévision.