Séries Qui dit nouvelle année dit nouveaux épisodes à dévorer ! Voici notre sélection de 3 séries à découvrir sur Netflix en ce mois de janvier.

1. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire (saison finale)

L'histoire des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, ou A Series of Unfortunate Events en version originale, est tirée de la célèbre série de livres du même nom. Le récit relate les aventures de trois enfants devenus orphelins à la suite d'un incendie. Tentant d'échapper au maléfique Comte Olaf qui souhaite s'emparer de leur important héritage, ils se retrouvent confrontés à une série de catastrophes en tous genres.

On estime que plus de 55 millions d'exemplaires de ces romans, à l'humour noir mordant et à la narration méta-fictive si particulière, ont été vendus à travers le monde. Difficile challenge donc d'adapter à l'écran ce pilier de la littérature destinée aux adolescents.

Défi néanmoins réussi pour Netflix qui respecte à la perfection l'esprit du livre tout en ajoutant quelques pointes d'humour supplémentaires bienvenues. Alors, comment finira l'histoire si tragique de Violette, Klaus et Prunille ? Rendez-vous sur Netflix à partir du 1er janvier pour le découvrir.

2. Titans (saison 1)

Avis aux amateurs de Comics ! Titans narre les aventures de Dick Grayson, l'ancien partenaire de Batman, faisant désormais cavalier seul. Il fait alors la connaissance de plusieurs jeunes héros ayant désespérément besoin d'un mentor. Une histoire et une bande annonce prometteuses pour cette nouvelle série disponible le 11 janvier.

3. Kingdom (saison 1)





Âmes sensibles s'abstenir, cette production sud-coréenne est la moins grand public de cette sélection. On y découvre le quotidien d'habitants d'un petit royaume en pleine période médiévale coréenne.

D'étranges rumeurs y circulent à propos de la mystérieuse maladie dont serait frappé le roi. Le prince est alors envoyé en mission pour en découvrir plus sur ce mal. Mais il apprendra vite la terrible vérité : son peuple est en proie à une atroce épidémie qui transforme les humains en zombie.

Fans de The Walking Dead, vous devriez apprécier cette série disponible le 25 janvier.