Mourade Zeguendi, l’acteur belgo-marocain, joue une crapule dans la saison 2 d’Undercover, brillante série néerlandophone qui sort ce mardi sur Netflix.

J’interprète un rôle atypique dans le caractère et la composition, nous confie Mourade Zeguendi, vu dans Les Barons, Dikkenek ou JCVD et récemment chroniqueur sur Tipik. C’est un personnage qui ne parle pas beaucoup, juste quand il faut. Il est ultra-crapuleux et sans mimiques. C’est très différent de ce que je fais d’habitude. Normalement, on vient me chercher pour la tchatche ou la phrase culte, un personnage nerveux comme dans Music Hole qui vient de recevoir un prix spécial du jury au festival Mamers en mars. Ici, c’est un psychopathe, un ancien paria et trafiquant d’armes. Quand tu vois le visage du mec, t’as compris, il ne se passe rien dans ses yeux. Bref, en ce moment, je suis un flic dans les salles de ciné et le contraire sur Netflix. C’est beau hein (sourire) ?"

Jouer un méchant dans cette série à l’ambiance parfois très glauque, c’est donc le bonheur ?

"On s’amuse à fond, on rigole ! On a notamment tourné dans un manège avec des chevaux, dans des endroits incroyables en Flandre. Des lieux où t’as l’impression d’être aux États-Unis parfois. Et oui, quand tu joues un méchant, en fait, tu rigoles entre les prises. Pour lâcher prise. T’es maquillé, habillé et coiffé de façon à faire peur avec ton flingue donc forcément, quand on te dit ‘coupez’, tu ne sais plus rester serieux et tu commences à faire le con. On redevient des gosses."

Mourade Zeguendi tourne autant du côté francophone que néerlandophone. Rare dans notre pays…