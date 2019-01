Bon début d’année pour Léo Matteï. Grâce à ses bons scores d’audience, la série créée et portée par Jean-Luc Reichmann s’offre six épisodes supplémentaires pour une sixième saison où tout se dénoue pour le commandant de la Brigade des mineurs. Dans la dernière saison, Léo Matteï retrouvait sa fille Éloïse (incarnée par Maïra Schmitt) et la détachait des mains de son ravisseur qui l’avait tenue en captivité pendant huit longues années. Tout est donc à recommencer pour le commandant qui doit apprendre à se débrouiller dans le rôle de père d’une fille de 16 ans qu’il n’a plus vue depuis des années. "Ça va être un nouveau départ pour Léo Mattei", explique Jean-Luc Reichmann, interprète du rôle-titre." Il se retrouve avec une fille qu’il n’a finalement pas vu grandir et qui a été manipulée pendant huit ans. Ça a été un calvaire tant pour la fille que pour le père. Tout a été souillé. Aucune valeur n’a été donnée. Léo Matteï va donc réapprendre à vivre avec sa fille, tout en gardant en ligne de mire le procès de David, le mec qui l’a enlevée et en continuant à défendre des enfants dans le cadre de son métier."

Cette sixième saison est remplie de guests plus étonnant les uns que les autres…

"Le casting est merveilleux. Michel Sarran, célèbre chef cuisinier de l’émission Top Chef , y fait sa première apparition dans une fiction. Et, c’est très réussi ! On y retrouve également Véronique Jannot, Bruno Wolkowitch ou encore Catherine Marchal. Bref, que de belles personnes. Et la liste des personnes désireuses de jouer dans Léo Matteï s’allonge au fil des années. Pour moi qui ai créé la série, c’est un enchantement."