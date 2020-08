Prévue originellement en mars mais déplacée au mois d’août en raison de la pandémie de Covid-19, la réunion de toute l’équipe de Friends est désormais reportée à une période indéterminée par HBO Max. "C’est triste de devoir la retarder à nouveau", a déclaré Jennifer Aniston à Deadline. "Mais ce n’est pas le bon moment pour ça." Cette nouvelle, elle la prend pourtant plutôt bien : "Cela va être super. Vous savez quoi ? Cela nous donne plus de temps pour en faire un événement encore plus amusant et excitant. Je décide donc de voir le verre à moitié plein. Regardez, nous ne partons nulle part. Vous ne serez jamais débarrassés de Friends, désolée…"